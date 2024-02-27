'Прежде всего, нужно думать о потребностях США': спикер Джонсон прокомментировал встречу с Байденом по разблокированию помощи Украине

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон после встречи с президентом Джо Байденом и другими лидерами Конгресса и в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считаться приоритетом потребности Соединенных Штатов и прежде всего вопрос защиты границы. Другим приоритетом является недопущение шатдауна.

Об этом Майк Джонсон сказал в кратком заявлении для СМИ. Его комментарий транслирует C-Span.

По словам спикер Палаты представителей, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также побеседовал с президентом США.

"Когда я пришел сегодня, я имел целью высказать, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул Джонсон.

Другим важным вопросом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он отметил, что участники встречи "очень оптимистичны" по этому поводу и надеются на достижение соглашения по предотвращению шатдауна.

В конце своего короткого заявления Майк Джонсон упомянул и рассмотрение законопроекта о дополнительном финансировании, который, в частности, содержит помощь для Украины. Он пообещал, что конгрессмены займутся этим вопросом "своевременно".

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но опять-таки первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – сказал спикер.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины. Но решение Сената недостаточно для выделения денег – законопроект должен пройти Палату представителей.

А 15 февраля Палата представителей США ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе уже завтра, 28 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украине. Он назвал ужасающими последствия бездействия США в отношении Украины.

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