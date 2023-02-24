Украина должна нанести удар по базам РФ в Приднестровье, – Бутусов об угрозах России Молдове

Украинский журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины должны нанести удар по базам страны-агрессора России в Приднестровье. По его мнению, эти объекты являются такими же законными военными целями, как и базы оккупантов в Белгородской и Брянской областях РФ.

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Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что Россия своими последними угрозами открыто заявила о том, что считает Приднестровье своей территорией.

"Это прямое посягательство на законную территорию Молдовы, и демонстрация, что власти Молдовы не могут ничего сделать с российской военной базой на южной границе с Украиной", – пишет журналист.

Он призвал как можно скорее уничтожить все российские военные объекты на территории непризнанной "ПМР". Бутусов отметил, что пока существует эта угроза, захватчики будут искать пути наступления на южные регионы Украины, чтобы обеспечить коридор до Приднестровья.

"Никакие "договорняки" здесь невозможны. Пора действовать, украинский народ полностью поддержит решительные действия нашей власти в демилитаризации Приднестровья и возвращении туда законной власти Молдовы", – написал он.

Напомним, что ранее Россия обвинила Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. В минобороны РФ выдали, что реализация этой украинской "провокации" якобы представляет угрозу для РФ.

А 24 февраля в МИД РФ заявили, что сочтут нападением на Россию "вторжение Украины в Приднестровье".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил разведданные Украины по планам страны-агрессора РФ. Из них стало известно, что одним из планов России может быть захват аэропорта в Кишиневе, чтобы иметь возможность перебрасывать своих солдат и технику.

– В Молдове разработали сценарии по защите Международного аэропорта в Кишиневе на случай нападения. В МИД страны заявили, что они готовы к полному спектру угроз со стороны РФ.

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