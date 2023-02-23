Молдова разработала сценарии по защите аэропорта: в МИД заявили о готовности к полному спектру угроз со стороны РФ

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что власти страны разработали сценарии по защите Международного аэропорта в Кишиневе на случай нападения. Это было сделано еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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Об этом Попеску сказал в эфире Jurnal TV, передает местное издание "Рупор". По его словам, после того, как страна-агрессор Россия вторглась в Украину, а ее наступление было феноменальным по скорости, в Кишиневе задумались о том, как это повлияет на Молдову.

"И до войны наши институты брали в расчет сценарии, которые предусматривали не только управление потоками беженцев, но и то, что Молдова станет жертвой враждебных действий, необязательно военных, возможно, гибридных", – сказал министр.

По его словам, еще год назад в Молдове осознавали наличие угрозы, в связи с чем государственные службы готовились к рискам, которые могли бы возникнуть.

Что касается защиты столичного аэропорта, то существуют стандартные варианты того, как не дать возможному противнику им воспользоваться. В частности, речь может идти об уничтожении или повреждении взлетно-посадочной полосы, чтобы аэродром не смог принимать самолеты.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что существуют десятки мер по защите аэропорта. Они были предусмотрены нашими структурами: Службой информации и безопасности, министерством обороны", – добавил Попеску.

В интервью Sky News он сказал, что Молдова готова к "полному спектру угроз" со стороны России, которая может усилить попытки дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, в Кишиневе считают, что Москва стоит за антиправительственными протестами в Молдове.

"Наши институции запланировали ответы на весь спектр угроз. Конечно, у нас ограниченные ресурсы, но в то же время мы не одиноки в этом", – сказал глава МИД.

Напомним: премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил разведданные Украины насчет планов страны-агрессора РФ. В частности, согласно одному из вариантов, Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы иметь возможность перебрасывать своих солдат и технику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина передала Молдове свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах по отношению к государству. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого встал прозападный экономист Дорин Речан.

– Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключает, что РФ намерена вторгнуться в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от войны в Украине.

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