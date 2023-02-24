У Лаврова выступили с новыми угрозами: будут считать нападением на РФ ''вторжение Украины'' в Приднестровье

В России заявили, что будут считать нападением на РФ "вторжение Украины в Приднестровье". В оккупированной российскими войсками части Молдовы, которую Москва десятилетиями пыталась выдать за "независимое государство", как оказалось, живут "соотечественники" россиян, которых Кремль вознамерился "защищать".

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Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Там также обвинили Украину в "подготовке провокаций" на территории этого российского анклава на территории Молдовы. Ведомство Сергея Лаврова напугано "скоплением личного состава" ВСУ возле оккупированного РФ Приднестровья и "беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации" над ним.

В РФ, армия которой уже ровно год "берет Киев за три дня", всерьез напуганы сценарием, что Украина может разнести российскую группировку на оккупированной территории Молдовы, в так называемой Приднестровской Молдавской республике. Эти земли РФ оккупирует с 1992 года, и теперь боится, что ВСУ могут восстановить территориальную целостность Молдовы, ликвидировав российский анклав в Приднестровье.

В связи с этими страхами в МИД РФ даже выдали "официальное заявление".

"В связи с зафиксированным министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны – члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", – отмечено в заявлении.

В дипломатическом ведомстве государства, оккупирующего части соседних государств и развязавшего самую кровавую войну в Европе после Второй мировой, вдруг вспомнили о своей "приверженности решению любых вопросов политико-дипломатическим путем". И тут же в лучших традициях российской "дипломатии" взялись угрожать Украине и западным странам. "Атаку" на своих "соотечественников" в Приднестровье, а также находящихся там российских "миротворцев" и советские военные склады в этой части Молдовы, мол, Россия будет воспринимать как нападение на РФ.

"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", – заявили у Лаврова.

Напомним, с 1992 года, в результате конфликта, молдавское Приднестровье контролируется самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Сепаратисты тогда взяли верх, пользуясь пребыванием в Приднестровье хорошо оснащенной 14-й российской армии.

27 июня 1992 года командующим 14-й армией был назначен генерал Александр Лебедь. Москва приказала ему мирно погасить конфликт. Однако, прибыв в штаб армии, он якобы заявил: "Мы, если потребуется, сделаем так, что будем завтракать в Тирасполе, обедать в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте". Через неделю россияне нанесли мощный артиллерийский удар по соединениям молдавских военных возле Бендер. Этот обстрел прекратил конфликт.

21 июля 1992 г. между Молдовой и Россией было подписано Соглашение о принципах урегулирования конфликта в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что Россия обвинила Украину в подготовке вторжения в Приднестровье. О том, что эти якобы имеющиеся у Украины намерения "несут прямую угрозу России", накануне, 23 февраля, заявили в российском минобороны.

Ведомство Сергея Шойгу, предупреждает о "провокации": "...Данная акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья".

При этом новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ должна вывести войска из Приднестровья, а сам регион следует демилитаризировать. По словам главы правительства, российские войска в Приднестровье угрожают национальной безопасности Молдовы.

По оценкам НАТО, у России нет сил для нападения на Украину из непризнанного Приднестровья. Ранее россияне мечтали, чтобы ударить оттуда и захватить Одессу, а затем получить наземный коридор к Западному Приднестровью.

А вот президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятности удара по нашей стране со стороны Приднестровья. Однако он предупредил жителей временно оккупированных территорий Молдовы, что наши воины не оставят без ответа подобные провокации.