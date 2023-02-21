Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить своих военных: премьер Молдовы подтвердил разведданные Украины

Одним из сценариев кремлевского диктатора Владимира Путина является открытие нового фронта в Украине через Молдову и дестабилизация обстановки в стране. Наличие агрессивных планов РФ в отношении Молдовы подтвердил премьер-министр республики Дорин Речан – в частности, желания Кремля контролировать аэропорт в Кишиневе, чтобы иметь возможность перебрасывать солдат и технику.

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Глава кишиневского правительства подчеркнул, что это только один из возможных планов России. Речан заверил, что его государство готово вмешаться, несмотря на вызовы, передает Moldova1.

Премьер-министр подтвердил заявления украинской стороны, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, согласно которым у Москвы есть планы на Приднестровье, оккупированное РФ. Украинский лидер в последнем интервью международной прессе говорил, что, согласно данным нашей разведки, Кремль хотел бы совершить госпереворот в Молдове, чтобы заменить прозападное руководство республики. Россия желает получить прямой доступ к аэропорту в Кишиневе ради открытия нового фронта в Украине из приднестровского региона.

"Я несколько раз упоминал, что есть еще несколько сценариев дестабилизации... Они включают в себя несколько элементов, в том числе те, которые вы упомянули со слов господина президента Зеленского. Но я также упомянул, что наши институты готовы противостоять таким вызовам", – заявил Речан.

Он заверяет, что Молдова значительно укрепила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране прошлой осенью, так что теперь власти готовы "к различным сценариям, направленным на безопасность республики".

"Еще раз отмечу: наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе в отношении территории левее Днестра. Республика Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", – сказал премьер-министр.

Ранее он отмечал, что в Молдове существуют "реальные опасности эскалации либо военных, либо гибридных операций".

Напомним: в начале февраля стало известно, что Украина передала стране-соседке свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах в отношении государства. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого стал прозападный экономист Дорин Речан.

Президент Майя Санду тоже заявляла, что у РФ есть план по дестабилизации Молдовы "с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских, которые могут предпринять насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников".

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключал, что Россия намерена вторгнутся в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от хода войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Санду на Мюнхенской конференции по безопасности сказала, что полномасштабное вторжение России в Украину создает военные риски и для Молдовы, однако украинцы дают отпор агрессору и таким образом оберегают и Молдову тоже.

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