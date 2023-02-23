Россия обвинила Украину в подготовке вторжения в Приднестровье

Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. Они заявили, что реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу России.

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Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ. Российское правительство считает, что данный "поступок ВСУ" может быть проведен в ответ на наступление российских войск с территории Приднестровья.

"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", – говорится в сообщении.

Как заявили источники, министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья.

"Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье. Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", – добавили в министерстве обороны РФ.

Примечательно, что бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя отметил, что в Молдове не было зафиксировано украинских военных и любых военных инцидентов.

"Инциденты, которые иногда регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине встречаются", — сказал Фленкя в эфире интернет-канала Rlive.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из сценариев кремлевского диктатора Владимира Путина является открытие нового фронта в Украине через Молдову и дестабилизация обстановки в стране. Наличие агрессивных планов РФ в отношении Молдовы подтвердил премьер-министр республики Дорин Речан – в частности, желания Кремля контролировать аэропорт в Кишиневе, чтобы иметь возможность перебрасывать солдат и технику.

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