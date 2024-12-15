'Угрожает эскалацией': лидер сирийских повстанцев раскритиковал удары Израиля

Лидер исламистской повстанческой группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Ахмад аш-Шараа (более известный под псевдонимом Абу Мохаммед аль-Джулани), возглавлявший свержение режима Башара Асада в Сирии, раскритиковал удары Израиля по военным базам в стране. На фоне разоружения Сирии он заявил о необходимости поиска "дипломатических решений".

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В частности, в интервью сирийскому вещателю Ахмад аш-Шараа заявил, что у военных Израиля "больше нет оправданий" для нанесения авиаударов в Сирии. Он отметил, что ЦАХАЛ нападениями на сирийскую территорию "переткнул красные линии" и "угрожает неоправданной эскалацией" в регионе.

Напомним, сразу после свержения режима Асада Израиль начал в Сирии масштабную операцию по уничтожению вооружения сирийской армии. Из-за опасений, что это оружие попадет в руки джихадистов, израильтяне нанесли удары по объектам с химическим оружием, ракетам, противовоздушной обороне страны, воздушному и морскому военным флотам.

Очевидно, это и есть "пересечение красных линий", о которых сказал Ахмад аш-Шараа. Однако лидер повстанцев не сказал, планирует ли его группировка ответить на указанные удары, которые он назвал "непродуманными военными авантюрами".

Ахмад аш-Шараа призвал международное сообщество взять на себя ответственность и гарантировать соблюдение суверенитета Сирии. Не упоминая непосредственно Израиль, он подчеркнул "наличие потребности в дипломатическом решении" в качестве "единственного способа обеспечить безопасность и стабильность" в Сирии.

Также считается, что Ахмад аш-Шараа косвенно ответил на беспокойство Израиля об оружии свергнутого режима. В частности, в интервью сирийскому вещателю лидер повстанцев сказал, что "Сирия истощена годами гражданской войны", и что его страна не хочет "быть вовлечена в конфликты, которые могут привести к дальнейшим разрушениям".

С другой стороны, командир повстанцев отметил, что хотя "Хаят Тахрир аш-Шам" "прекратил присутствие Ирана в Сирии", они "не являются врагами иранского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, с момента падения режима Башара Асада израильские военно-воздушные силы нанесли более 300 авиаударов по сирийским военным объектам.

Тем временем лидеры стран "Большой семерки" заявили, что договорились уважать территориальную целостность Сирии после падения режима диктатора Башара Асада.

Как сказал по этому поводу премьер Британии, сэр Кир Стармер, заявление "Большой семерки" было достаточно осторожным из-за того, что "пока неизвестно, что будет дальше".

Отдельно в G7 отметили "важность привлечения режима Асада к ответственности за его преступления".

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