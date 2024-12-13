Лидеры G7 приветствовали падение режима диктатора Асада и договорились уважать целостность Сирии

Лидеры стран "Большой семерки" во время встречи в пятницу, 13 декабря, среди прочих обсуждали ситуацию в Сирии. В G7 договорились уважать территориальную целостность страны после падения режима диктатора Башара Асада.

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Об этом говорится в соответствующем заявлении G7. Также "Большая семерка" призвала "привлечь к ответственности режим Асада".

"Мы, лидеры "Большой семерки", снова подтверждаем нашу преданность народу Сирии и полностью поддерживаем инклюзивный политический переходный процесс под руководством и собственной силой Сирии в духе принципов безопасности ООН. Мы призываем все стороны сохранять территориальную целостность и национальное единство Сирии, а также уважать ее независимость и суверенитет", – говорится в заявлении.

В G7 добавили, что готовы поддержать переходный процесс создания "надежного, инклюзивного и несектантского правления, обеспечивающего уважение к верховенству права". "Большая семерка" намекнула не недопустимость суннитской политики, заявив, что новое правительство страны "должно соблюдать всеобщие права человека, включая права женщин, защиты всех сирийцев, включая религиозные и этнические меньшинства".

Отдельно в G7 отметили "важность привлечения режима Асада к ответственности за его преступления".

"После десятилетий зверств, совершенных режимом Асада, мы поддерживаем народ Сирии, а также осуждаем терроризм и насильственный экстремизм во всех его формах", – говорится в заявлении G7.

Первым прокомментировал совместное заявление лидеров премьер Британии, сэр Кир Стармер. Он подчеркнул, что "лидеры падения жестокого режима Асада ожидаемо приветствуют", однако заявление "Большой семерки" достаточно осторожно из-за того, что "пока неизвестно, что будет дальше".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планировал обсудить с лидерами стран G7 российское полномасштабное вторжение в Украину, а также усиление помощи для государства для того, чтобы оно продолжало борьбу.

На данный момент по поводу Украины также высказался только сэр Кир Стармер. В частности, британский премьер призвал других лидеров G7 "продолжать создавать Путину максимум проблем, увеличивая военную поддержку, оказываемую украинцам, и наращивая экономическое давление, в том числе вводя новые санкции там, где это возможно".

По словам главы британского правительства, дополнительная военная помощь нужна Киеву из-за "отсутствия каких-либо признаков готовности уступить" со стороны Москвы. Таким образом, как отметил Стармер, западным союзникам следует "обеспечить Украине наилучшую позицию в будущем".

В канцелярии главы британского правительства добавили, что "все лидеры согласились с тем, что единство среди стран G7 будет иметь решающее значение в этот период нестабильности в мире".

Напомним: Украина получила возможность привлечь $50 млрд от G7 на условиях, освобождающих от обязанности возврата этих средств, если не будут получены репарации от России. Ожидается, что решение будет гарантировать финансовую поддержку без увеличения государственного долга.

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