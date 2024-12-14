Израиль нанес новые удары по тоннелям, складам с оружием и аэропортам в Сирии: все детали

В ночь на 14 декабря в Сирии прогремели взрывы – Израиль атаковал военные цели недалеко от Дамаска. Как минимум 17 ударов ЦАХАЛ нанес по стратегическим туннельным комплексам, предположительно предназначенным для хранения и запуска баллистических ракет, и аэропортам.

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Как передает Times of Israel, с момента падения режима Башара Асада израильские Военно-воздушны силы нанесли более 300 авиаударов по сирийским военным объектам. Операция направлена на уничтожение современного оружия и других возможностей, чтобы они не попали в руки врага (в частности, поддерживаемой Ираном "Хезболлы").

Ссылаясь на базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в Al Jazeera заявили, что ЦАХАЛ разрушил научный институт и другие связанные с ним военные объекты в Барге, на севере Дамаска, и военный аэропорт в пригороде сирийской столицы.

Также среди целей были склады баллистических ракет Scud и пусковые установки в районе Каламун.

По данным британской обсерватории израильские ВВС ударили по "ракетной базе на горе Касун" в Дамаске, по аэропорту в южной провинции Свейда, "оборонительным и исследовательским лабораториям в Масяфе" в провинции Хама.

Официальных комментариев от Армии обороны Израиля не поступало, хотя ранее на этой неделе военные заявили, что уничтожила около 80% сирийских целей и продолжат действовать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, сирийский диктатор Башар Асад почти никому не доверил свои планы бежать из страны, когда его правление рухнуло. Он не сказал об этом даже младшему брату Махеру (ему удалось покинуть Сирию на вертолете) и двоюродным братьям по материнской линии (Эхаб Махлуф, по данным СМИ, был застрелен повстанцами, а Эйад –ранен).

– Между тем в Турции заявили, что именно Анкара убедила Москву и Тегеран не поддерживать Асада.

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