"Участие Китая в Саммите мира могло бы быть полезным": в Вашингтоне в очередной раз призвали Пекин не помогать Москве

В Соединенных Штатах Америки раскритиковали Китай за решение не участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии из-за того, что на мероприятие не пригласили россиян. Там подчеркнули, что участие Пекина было бы полезным.

Однако, как заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 6 июня, еще большую пользу принесет прекращение Китаем поддержки оборонно-промышленного комплекса России. Заявление чиновника процитировало агентство Укринформ.

Он отметил, что представители КНР ранее участвовали в диалоге относительно российского полномасштабного вторжения в Украину и их присутствие было полезным.

"Конечно, мы привлекали бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих встречах (в других форматах. – Ред.), и по нашему мнению, их присутствие было полезно. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и в этом случае", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Миллер подчеркнул, что Китай может предпринимать и другие шаги, которые принесли бы еще большую пользу. К примеру, китайским компаниям стоило бы прекратить помогать российскому ОПК.

Напомним, что в Китае заявили, что не будут участвовать в Глобальном саммите мира. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не отвечает требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил КНР в поддержке усилий РФ по удерживанию лидеров стран от участия в Саммите мира и назвал Поднебесную "инструментом в руках Путина". В Китае отреагировали на такое обвинение и заявили, что Пекин никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже заявил, что сотрудничеством с Россией Китай разжигает войну в Европе. Он предупредил, что за такую позицию Пекину грозит потеря отношений с западными странами.

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