В Китае отреагировал на обвинения Зеленского в попытках срыва Саммита мира

Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны. В то же время позиция Поднебесной относительно мирной конференции в Швейцарии очень "открыта и прозрачна".

Об этом заявила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге в понедельник, 3 июня, отвечая на вопросы о заявлениях украинского президента Владимира Зеленского о попытках срыва Саммита мира. Ее цитирует The Guardian.

Напомним, что Зеленский накануне обвинил Китай в том, что он поддерживает усилия РФ по удерживанию лидеров стран от участия в Саммите мира и назвал Поднебесную "инструментом в руках Путина".

"К сожалению, Россия, используя китайское влияние в регионе, используя в том числе китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит. К сожалению, такая большая, независимая, могучая страна как Китай является инструментом в руках Путина", – сказал Зеленский.

В свою очередь Мао Нин в понедельник заявила, что Китай придает большое значение своим отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Она также добавила, что позиция Пекина относительно мирной конференции очень "открыта и прозрачна".

Эту позицию озвучило 31 мая министерство иностранных дел Китая. Ведомство заявило, что КНР не будет на саммите мира в Швейцарии, поскольку Пекин считает, что в таком мероприятии должны принять участие как Украина, так и Россия.

"Мы верим, что сможем добиться понимания и поддержки всех сторон", - подчеркнула Мао.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в Сингапуре раскритиковал позицию Пекина по поводу Саммита мира. По словам главы государства, Пекин работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на эту конференцию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что сотрудничеством с Россией Китай разжигает войну в Европе. Он предупредил, что за такую позицию Пекину грозит утрата отношений с западными странами.

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