Китай официально отказался участвовать в Саммите мира: хотят переговоров

В Китае заявили, что не будут принимать участие в Глобальном саммите мира, который состоится летом в Швейцарии. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не соответствует требованием Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

Об этом сказала заместитель генерального директора Департамента информации Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге в пятницу, 31 мая. Так она ответила на вопрос издания Reuters, которое попросило прокомментировать информацию источников о том, что Пекин отказался от участия в Саммите мира.

Мао Нин сказала, что Китай "придает большое значение" организации Швейцарией первого Саммита мира по Украине и "поддерживает тесные контакты со Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу".

"Китай всегда утверждает, что международная мирная конференция должна отвечать трем важным элементам признания со стороны как России, так и Украины, равного участия всех сторон и справедливого обсуждения всех мирных планов. В противном случае мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира", – заявила она.

Китайская чиновница сказала, что элементы, предложенные Пекином, являются "справедливыми, законными и не направлены против какой-либо стороны".

В то же время, как она подчеркнула, Пекин будет "продвигать мирные переговоры по-своему".

"Существует очевидный разрыв между организацией встречи и тем, что отстаивает Китай, а также универсальными ожиданиями международного сообщества. В этом случае Китай вряд ли сможет принять участие во встрече и проинформировал соответствующие стороны о наших соображениях и опасениях. Мы продолжим продвигать мирные переговоры по-своему, поддерживать связь со всеми сторонами и совместно нарабатывать условия для политического урегулирования "украинского кризиса", – добавила Мао Нин.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности поддержкой Китаем действий России в войне против Украины. В то же время он предупредил, что за такую позицию Пекину грозит потеря сотрудничества с западными странами.

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