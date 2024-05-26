'Пекин разжигает войну в Европе': генсек НАТО предупредил Китай из-за поддержки РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности из-за поддержки Китаем действий России в войне против Украины. В то же время предупредил, что за такую позицию Пекину грозит потеря сотрудничества с западными странами.

По его словам, в этой ситуации КНР придется выбирать что-нибудь одно. Об этом сообщает издание Die Welt.

"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Вместе с тем Пекин разжигает войну в Европе. Вы не можете иметь и то, и другое", – предупредил Столтенберг.

Он отметил, что китайская поддержка является "жизненно важной" для России, в частности для продолжения ею боевых действий против Украины. Речь идет о договоренностях Пекина и Москвы в оборонной сфере: между ними увеличился продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий.

"Москва использует это для производства ракет, танков и самолетов для применения против Украины", – подчеркнул Столтенберг.

На днях министр обороны Великобритании Грант Шеппс предупредил о "прямой угрозе" из-за союза России с Китаем. По его словам, обе страны начали заявлять о росте "ядерной напряженности" со странами Запада. Такое заявление он сделал после сообщений о переговорах главы РФ Путина с китайским лидером с Си Цзиньпином в КНР, где диктатор провел двое суток.

В ответ Пекин открестился от помощи России и сделал циничное заявление о роли Британии в войне. После этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас у Белого дома нет информации о поставках китайского оружия в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, пока Украина готовится к июньскому саммиту мира в Швейцарии два союзника России с БРИКС предложили провести альтернативный саммит. В частности, Бразилия и Китай заявили, что обсуждать мирное урегулирование войны нужно с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

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