'У Трампа сейчас широкие возможности': политолог объяснила, что стоит за заявлениями кандидата в министры финансов об усилении санкций против РФ

Скотт Бессент, который должен стать министром финансов США, заявил, что необходимо переходить к более жестким санкциям для давления на Россию. Это значит, что в Штатах действительно наблюдается готовность к таким шагам.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказала политолог-американист Александра Филипенко. "Поэтому, вероятно, смягчение санкций может быть воспринято как уступка России с американской стороны. Но, очевидно, будут запрашивать какие-то серьезные шаги со стороны России, поскольку не сам Трамп об этом говорит, не только Трамп, но говорит его министр финансов", – отметила она.

В то же время сенатор Марко Рубио, которого Дональд Трамп выбрал на должность государственного секретаря, говорил о том, что для завершения войны на уступки придется пойти как РФ, так и Украине. О каких именно уступках идет речь, он не уточнил.

По словам политолога, оба будущих чиновника администрации – и Бессент, и Рубио – это люди, которые Трампу нравятся больше всего, поскольку ему не нужно было выбирать тех кандидатов, которых точно согласует Конгресс, так как республиканцы имеют там большинство.

"У Дональда Трампа довольно-таки широкие сейчас возможности для того, чтобы назначить кого угодно практически на должность и министра финансов, и госсекретаря, поскольку понятно, через Конгресс, через республиканский Конгресс пройдут любые почти кандидатуры Дональда Трампа, республиканского президента. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что он выбирал не по принципу, кто пройдет через Конгресс, а по принципу, кто ему нравится больше всего. Ну и вот на слушаниях мы видим, что говорят люди, которых он выбрал, вероятно, будущий министр финансов об ужесточении санкций", – сказала Филипенко.

Она добавила, что санкции – это первый и главный инструмент давления на агрессора. Но при этом напомнила о том, что Трамп говорил: если Россия не пойдет на уступки, он может предоставить Украине новое вооружение и возможность использовать американское оружие более широко.

"Ну вот это одна из форм давления, на которые могут пойти. Плюс Трамп ведь такой, как сказать, человек непредсказуемый, и он сам гордится, собственной непредсказуемостью. Но еще и часто играющий в такие сложносочиненные игры дипломатические. Вот он вполне может пойти на какие-то шаги, которые мы от него даже ожидать не можем и предсказать это иногда очень сложно. Но главное это использование американского оружия, это дополнительное оружие", – отметила политолог.

Также возможно давление на РФ через третьи страны, к примеру, через Китай. Трамп уже провел разговор с Си Цзиньпинем, который, как сообщается, прошел очень хорошо. Новый президент США может использовать и отношения с Си Цзиньпинем для того, чтобы давить на Россию, понимая, что Китай просто абсолютно необходим России для того, чтобы поддерживать экономику, которая и так в очень сложном положении.

Напомним: кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент заявил, что поддержит дальнейшее введение против России санкций за ее вторжение в Украину. Это должно подтолкнуть Кремль к переговорам о завершении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе заявили, что они не планируют ни сейчас, ни в будущем отменять санкции, введенные против государства-агрессора РФ после его полномасштабного вторжения в Украину. Блок не может позволить себе отказаться от такого рычага влияния на российского диктатора Владимира Путина.

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