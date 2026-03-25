Иран выдвинул условия для переговоров о прекращении огня. Читаешь — и видишь требования победителя, а не страны, чья ПВО уничтожена, флот потоплен, верховный лидер убит, а экономика рушится.

Итак, Тегеран хочет: экономического контроля над Ормузским проливом, права беспрепятственно развивать ракетную программу, прекращения огня с "Хизбаллой" на своих условиях, демонтажа американских баз в регионе и — отдельно — финансовой компенсации за военный ущерб.

Иранский военный пресс-секретарь тем временем заявил, что США "ведут переговоры сами с собой" и что "никто, подобный нам, не заключит с вами сделку — ни сейчас, ни когда-либо".

Это не дипломатический язык. Это язык режима, который почувствовал, что давление ослабевает — и решил проверить, насколько.

США предложили Ирану 15 пунктов урегулирования: смягчение санкций, сотрудничество в области мирного атома, ограничения ракетной программы, открытие Ормуза. И это более чем щедрое предложение. Иран в ответ выдвинул встречные требования, несовместимые ни с одним из американских условий.

Режим не сдается. Он торгуется. И пока Вашингтон торгуется в ответ — а не наносит удары — у Тегерана есть все основания продолжать в том же духе.