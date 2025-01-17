Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином: первые подробности

Избранный президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин в пятницу, 17 января, провели телефонные переговоры. По словам Трампа, разговор получился "очень продуктивным" для обеих стран.

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О переговорах сообщило китайское агентство "Синьхуа", однако не предоставило подробностей, а также Центральное телевидение Китая. Трамп в свою очередь рассказал о разговоре в соцсети Truth Social.

"Только что разговаривал с главой Китая Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим много проблем вместе и начнем немедленно", – написал он.

По словам Трампа, лидеры обсуждали "баланс между торговлей, фентанилом, TikTok и многими другими темами".

"Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!" – резюмировал он.

По данным Центрального телевидения Китая, Си Цзиньпин и Трамп договорились о создании стратегического канала связи для регулярных контактов по основным вопросам.

Также сообщается, что глава КНР выразил надежду на то, что взаимодействие с США "получит хороший старт во время нового президентского срока Дональда Трампа".

Си сказал, что США и Китай имеют обширные общие интересы; они могут стать партнерами и друзьями на благо Пекина и Вашингтона.

Первый звонок за четыре года

Это был первый телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина после ухода республиканца из Белого дома в 2021 году. Он состоялся за три дня до инаугурации Трампа. На церемонии будет присутствовать вице-президент Китая Хань Чжэн.

Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник КНР присутствует на инаугурации в Соединенных Штатах, пишет The Financial Times.

Некоторые советники Трампа надеялись, что Пекин направит Цай Ци, члена Постоянного комитета Политбюро, который очень близок к Си и обладает гораздо большей властью, чем Хань, который иногда заменяет Си на церемониальных ролях, говорится в статье.

Вашингтон и Пекин ждут, какую политику в отношении Китая Трамп обнародует в начале своего правления.

Ранее он грозил ввести пошлины на импорт из Китая и ряда других стран, но неясно, сделает ли он это, чтобы получить рычаг для переговоров с Пекином, или же начнет переговоры о возможной торговой сделке с Китаем и применит пошлины, если переговоры не увенчаются успехом.

Как отмечает FT, отношения между США и Китаем достигли самой низкой точки с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в 1979 году, во время правления администрации Байдена из-за различных вопросов – от экспортного контроля США до разногласий по поводу Тайваня.

Хотя за последний год Байдену и Си удалось частично стабилизировать отношения, страны по-прежнему находятся в состоянии конфликта по ряду вопросов, включая поддержку Китаем РФ в войне против Украины, пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению некоторых экспертов, не исключено, что в 2025 году Трамп может заключить союз с Китаем и вместе завершить войну России против Украины. Если раньше Пекин пытался опередить США как величайшую экономику мира, то теперь сдержал свои амбиции и борется с рядом экономических проблем.

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