'На уступки придется пойти всем': кандидат на должность госсекретаря США озвучил свое видение завершения войны в Украине. Видео

Сенатор-республиканец Марко Рубио, которого будущий президент США Дональд Трамп выбрал на должность государственного секретаря, считает, что для окончания войны на уступки придется пойти как России, так и Украине. РФ никогда не сможет захватить Украину, а украинская армия, по его убеждению, не сможет освободить все оккупированные россиянами города.

Видео дня

Об этом он сказал, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям в среду, 15 января. Рубио заявил, что "всем нужно быть реалистами", а план по завершению войны сначала будет включать сильную дипломатию и прекращение огня.

"Важно оставаться реалистами: будут необходимы уступки – и со стороны Российской Федерации, и со стороны украинцев. И Соединенные Штаты пойдут на это. Важно, чтобы с обеих сторон был некоторый баланс. Будет трудно достичь прекращения огня и в конце концов мирного урегулирования, если обе стороны не будут иметь рычагов влияния", – сказал Рубио.

Рубио отметил, что целью российского диктатора Путина может быть навязать Украине нейтральный статус, чтобы восстановить силы и вернуться с войной через четыре-пять лет. Это не тот результат, которого хотят США.

По убеждению сенатора, Россия не способна оккупировать всю Украину, ведь украинцы слишком смелые. Однако и ВСУ не смогут освободить все свои территории.

"Россия ни в коем случае не сможет захватить всю Украину. Украинцы – слишком смелы, они борются слишком сильно, страна – слишком большая. Этого не произойдет. Но также нереалистично верить в то, что каким-то образом страна размером с Украину сможет отбросить российские войска туда, где они находились накануне вторжения", – отметил он.

Однако, разрушения в результате боевых действий и ракетных обстрелов в Украине чрезвычайны, понадобится целое поколение, чтобы отстроить страну.

"Миллионы украинцев больше не живут на родине и еще неизвестно, сколько из них могут вернуться и к чему они вернутся. Даже когда я с вами разговариваю, энергетическая инфраструктура Украины рушится, и восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий. Официальной позицией США должно оставаться то, что этой войне нужно положить конец", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, в Bloomberg отметили, что Дональд Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией. Прежде всего, новая администрация Белого дома будет уделять внимание дальнейшей поддержке Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!