'Рычаг влияния на Путина': Каллас призналась, могут ли отменить санкции против РФ

Европейский союз не планирует ни сейчас, ни в будущем отменять санкции, введенные против государства-агрессора после его полномасштабного вторжения в Украину. Блок не может позволить себе отказаться от такого рычага влияния на российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сказала верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает barrons. По ее словам, Кремль не изменил риторику, поэтому у ЕС нет никаких причин отменять антироссийские экономические ограничения.

"Нам однозначно нужны санкции. Это наш рычаг влияния, и было бы очень странно отдавать его. Вещи не изменились. Путин не изменил своих целей и ничего не изменилось на месте. Поэтому нет оснований для отмены санкций", – глава топ-дипломат ЕС.

Она подчеркнула, что какими бы ни были переговоры о завершении войны в Украине, если они состоятся, "Европа будет в гораздо более слабой позиции, если санкции будут отменены преждевременно".

"Я тоже не думаю, что сейчас в интересах Соединенных Штатов отказываться от санкций", – добавила Каллас.

ЕС ввел 15 пакетов беспрецедентных санкций против Москвы с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Следующее решение о продлении санкций должно принять 27 стран ЕС единогласно до 31 января.

Однако есть лидеры в ЕС, выступающие против антироссийских санкций. Самым большим противником санкций против РФ является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 17 января он отказался соглашаться на продление санкций до переговоров с командой нового президента США Дональда Трампа.

Он выдал, что Брюссель "должен адаптироваться к изменившейся ситуации, поскольку начинается новая эра".

"Пора выбросить санкции из окна и создать систему бессанкционных отношений с Россией. До этого еще далеко, но мы должны над этим работать", – сказал он в своем очередном интервью государственному радио.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент заявил, что поддержит дальнейшее введение против России санкций за ее вторжение в Украину. Это должно подтолкнуть Кремль к переговорам о завершении войны.

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