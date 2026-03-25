Итак, небольшой шпионский дайджест дайджестов.

В WP появились сведения о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову прямо с заседаний ЕС и рассказывал о деталях обсуждений.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозрения об обмене информацией между правительством Орбана и Кремлем в ЕС существовали уже давно.

"Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивить. У нас давно были подозрения на этот счет. Это одна из причин, почему я беру слово только при крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно", – написал глава польского правительства в сети Х.

Так вот, в ЕС, как сообщает Politico, непублично отреагировали на возможные утечки информации о внутренних обсуждений в Москву через Будапешт. Теперь Брюссель ограничивает доступ Венгрии к конфиденциальной информации, а встречи по особо чувствительным вопросам происходят без ее участия – в разнообразных группах, представляющих от 3 до 10 наиболее политически активных государств, особенно Северной Европы.