'Поддержу на 100%': кандидат на должность министра финансов США пообещал ужесточение санкций против РФ

Кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент заявил, что поддержит дальнейшее введение против России санкций за ее вторжение в Украину. Это должно подтолкнуть Кремль к переговорам о завершении войны.

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Он не исключил, что Вашингон может ввести новые мощные санкции против Москвы, которые будут касаться и ее нефтяного сектора. На слушаниях в профильном комитете Сената Бессент сказал, что в случае его одобрения на этом посту он на 100% поддержит ужесточение антироссийских санкций, передает CNBC.

"Если какие-то чиновники в Российской Федерации смотрят эти слушания, они должны знать, что если меня утвердят, и если президент Трамп попросит об этом в рамках своей стратегии прекращения войны в Украине, я на 100% буду поддерживать ужесточение санкций. Особенно против российских нефтяных компаний, до уровня, который посадит РФ за стол переговоров", – сказал американский чиновник.

Те экономические ограничения против РФ, которые существуют сейчас, Бессент считает недостаточными. По его убеждению, Запад должен сильнее ударить по нефтяному сектору РФ.

Чиновник отметил, что долгое время санкции администрации Джо Байдена против Москвы были "недостаточно объемными", поскольку она "слишком переживала о том, что цены на энергоресурсы очень вырастут во время выборов в США". При этом Байден и его команда ввели все же подобные масштабные ограничения накануне инаугурации Трампа, создав проблемы высоких цен на нефть не для себя, а уже для следующей администрации.

Бессент также назвал ситуацию в Украине одной из самых больших трагедий, которые он наблюдал в своей взрослой жизни, и подчеркнул необходимость положить этому конец как можно скорее.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Госдепе заявили, что признание России государством – спонсором терроризма не будет эффективным и не будет оказывать на Москву давление Лучшим способом достичь политического давления является введение против россиян сильных санкционных ограничений.

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