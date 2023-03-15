Турция после мощных землетрясений пострадала от наводнения: улицы превратились в реки, есть погибшие. Видео

Пострадавший от землетрясений юго-восток Турции теперь накрыли сильнейшие ливни, которые спровоцировали наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни по меньше мере 4 человек, еще 6 пропали без вести.

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Как сообщает Habertürk, от наводнения пострадала провинция Шанлыурфа. Вода затопила отделение интенсивной терапии учебно-исследовательской больницы в городе Эйюбие, пациентов перевели на верхние этажи, а персонал приступил к откачке воды (фото и видео размещены внизу новости).

Также затоплены многие жилые дома, сельскохозяйственные угодья и автомобили. Обучение в местных школах приостановлено на один день.

В городе Шанлыурфа затоплен подземный переход, людям приходится передвигаться по улицам на лодках.

6 человек, в том числе команда спасателей и тех, кто пытался пройти под переброшенным мостом в центре города, попали в паводковые воды. Водолазы ведут поисково-спасательные работы в регионе.

Губернатор провинции Салих Айхан сообщил, что 6 человек, в том числе 2 спасателей, пропали без вести. По его словам, в Шанлыурфе выпало самое большое количество осадков за последние годы.

"Наши граждане вышли на террасы и возвышенности. На поле находится строительная техника", – сказал он.

Метеорологи предупреждают, что завтра ливни продолжатся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вследствие землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли более 50 тыс. человек.

– 20 февраля страна остановила основную часть спасательных работ. Специалисты заявили, что шансы найти выживших практически нулевые. В общей сложности из-под завалов удалось спасти более 8 тысяч человек.

– 27 февраля в Турции произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,6. Сообщалось об одном погибшем и десятках пострадавших.

– На 20-й день после землетрясения под завалами нашли живого коня. Спасение животного назвали настоящим чудом.

– На 25-й день после землетрясения из-под завалов спасли собаку. Все это время она находилась рядом с телом погибшего хозяина.