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Настоящее чудо: в Турции на 20-й день после землетрясения из-под завалов вытащили живого коня. Видео

Анна Паскевич
Мир
1 минута
2,0 т.
Настоящее чудо: в Турции на 20-й день после землетрясения из-под завалов вытащили живого коня. Видео

В Турции на 20-й день после землетрясения под завалами здания нашли живого коня. Животному оказали необходимую помощь и доставили владельцу.

Видео дня

Об этом сообщают турецкие СМИ. Как пишет İzlesene.com, коня спасли в районе Кюме Эвлер в провинции Адыяман, которая стала одной из наиболее пострадавших от землетрясения в стране (видео спасения можно посмотреть внизу новости).

Настоящее чудо: в Турции на 20-й день после землетрясения из-под завалов вытащили живого коня. Видео

Животное вытащили бригады управления сельского и лесного хозяйства города Эрзурум.

Моменты спасения под руководством директора управления Османа Акара попал на камеру.

Настоящее чудо: в Турции на 20-й день после землетрясения из-под завалов вытащили живого коня. Видео

Кони способны прожить без пищи несколько недель, но без воды гибнут за считанные дни. Как удалось выжить спасенному животному в Адыямане, остается загадкой: СМИ уже назвали спасение чудом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о спасении 17-летней девушки в Турции через 10 дней после землетрясения. Ее вытащили из-под завалов в провинции Кахраманмараш, пострадавшая провела 248 часов под руинами.

20 февраля Турция остановила основную часть спасательных работ, в стране заявили, что шансы найти выживших практически нулевые. По состоянию на 25 февраля сообщалось о более 50 тыс. жертв землетрясения.

Накануне в стране вновь произошло землетрясение – магнитудой 5,6. Погиб один человек, десятки пострадали.

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