Настоящее чудо: в Турции на 20-й день после землетрясения из-под завалов вытащили живого коня. Видео

В Турции на 20-й день после землетрясения под завалами здания нашли живого коня. Животному оказали необходимую помощь и доставили владельцу.

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Об этом сообщают турецкие СМИ. Как пишет İzlesene.com, коня спасли в районе Кюме Эвлер в провинции Адыяман, которая стала одной из наиболее пострадавших от землетрясения в стране (видео спасения можно посмотреть внизу новости).

Животное вытащили бригады управления сельского и лесного хозяйства города Эрзурум.

Моменты спасения под руководством директора управления Османа Акара попал на камеру.

Кони способны прожить без пищи несколько недель, но без воды гибнут за считанные дни. Как удалось выжить спасенному животному в Адыямане, остается загадкой: СМИ уже назвали спасение чудом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о спасении 17-летней девушки в Турции через 10 дней после землетрясения. Ее вытащили из-под завалов в провинции Кахраманмараш, пострадавшая провела 248 часов под руинами.

20 февраля Турция остановила основную часть спасательных работ, в стране заявили, что шансы найти выживших практически нулевые. По состоянию на 25 февраля сообщалось о более 50 тыс. жертв землетрясения.

Накануне в стране вновь произошло землетрясение – магнитудой 5,6. Погиб один человек, десятки пострадали.