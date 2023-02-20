Турция остановила большую часть спасательных работ после землетрясения: шансы найти живых практически нулевые. Фото и видео

В Турции спасатели прекратили большинство поисковых операций почти через две недели после того, как сильное землетрясение унесло жизни десятков тысяч человек. Но работы все еще продолжаются в 40 зданиях, разрушенных в провинций Кахраманмараше и Хатае.

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Об этом сообщает CNN со сcылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера. В Турции и Сирии, которую тоже постигла эта катастрофа 6 февраля, погибло по меньшей мере 46,5 тыс. человек.

Отмечается, что до сих пор под руинами зданий в турецких городах продолжают находить выживших. Буквально 19 февраля, спустя 296 часов после землетрясения, в Хатае спасли супружескую пару с 12-летним ребенком. К сожалению, подросток позже умер. И сейчас многие признают, что шансы найти живых практически нулевые..

Профессор по вопросам стихийного бедствия и здравоохранения в Университетском колледже Лондона Илан Келман в комментарии CNN указал, что хотя в мире и были прецеденты, когда люди выжили в течение многих дней после предыдущих подобных катастроф, "это все еще необычно".

"По сути, наши тела могут быть устойчивыми, но многое зависит от чистой удачи", – признал он.

По его словам, в таких ситуациях выживания существует "иерархия" потребностей: "правило – три минуты без кислорода, три дня без воды, три недели без еды". То есть, признал профессор, у человека просто "должно быть пространство для выживания".

Хатай стал одной из наиболее пострадавших турецких провинций. Ее мэр Лутфу Савас заявил, что не менее 80% зданий необходимо будет восстановить после сноса.

"Нам срочно нужно больше палаток. Еще месяц будет холодно. Люди боятся оставаться дома, но не хотят бросать своих животных, особенно в городских районах", – сказал он.

По последним данным, землетрясение унесло жизни 40 689 жителей Турции. А общее количество погибших в Турции и Сирии возросло минимум до 46 530 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля в Турции зафиксировали новое землетрясение возле города Кахраманмараш, которое и так оказалось почти уничтожено после предыдущего бедствия в начале месяца. В этот раз сила подземных толчков достигала 5,2 балла по шкале Рихтера.

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