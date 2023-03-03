Настоящее чудо: в Турции на 25-й день после землетрясения из-под завалов спасли собаку. Фото

В турецком городе Хатай, наиболее пострадавшем от землетрясения, всколыхнувшего страну 6 февраля, на 25-й день после катастрофы нашли живую собаку. Терьер нашел еду в месте, где был заблокирован, и потому смог выжить.

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Об удивительном спасении сообщило издание NTV. Отмечается, что в одном из разрушенных зданий в районе Антакья рабочие проводили работы по вывозу мусора, когда услышали шум – их приостановили и начали разбор завалов.

Во время поисков была обнаружена собака-терьер, которую сразу же отправили отправили в передвижную клинику для ветеринарного контроля. Также на месте было обнаружено тело человека, который, вероятно, был владельцем животного.

Напомним: на 20-й день после землетрясения в Турции под завалами здания нашли живую лошадь. Животному оказали необходимую помощь и доставили владельцу.

Лошади могут прожить без еды несколько недель, но без воды погибают в считанные дни. Как удалось выжить спасенному животному в Адиямане, остается загадкой.

20 февраля Турция остановила основную часть спасательных работ, в стране заявили, что шансы найти выживших практически нулевые. По состоянию на 25 февраля сообщалось о более чем 50 тысячах жертв землетрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек;

– Швеция инициировала проведение конференции по сбору средств для восстановления Турции и Сирии. Эти две страны сильно пострадали от разрушительных землетрясений 6 февраля.

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