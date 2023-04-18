США убили одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Американские военные в результате вертолетного рейда на север Сирии ликвидировали одного из главарей террористической организации "Исламское государств"о. По данным США, он отвечал за подготовку терактов в Европе и на Ближнем Востоке.

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Об этом говорится говорится в заявлении Пентагона в понедельник, 17 апреля, передает Reuters. Как отмечается, речь идет про Абд-аль-Хади Махмуд аль-Хаджи.

Рейд был инициирован после сбора разведданных и информации о том, что ИГИЛ планирует похищение официальных лиц за границей. В ходе рейда были ликвидированы еще два предполагаемых боевика.

Как отмечается, мирные жители во время операции американских военных не пострадали. Также ни один военный США не был ранен и ни один из вертолетов не был сбит.

"Несмотря на деградацию, ИГИЛ по-прежнему может проводить операции в регионе, и стремится нанести удар за пределами Ближнего Востока. Мы будем продолжать неустанную кампанию против ИГИЛ", – заявил ранее генерал Майкл Курилла, возглавляющий Центральное командование США.

Две недели назад американские войска ликвидировали Халида Айдда Ахмада аль-Джабури, еще одного высокопоставленного главаря "Исламского государства", который, по данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), несет ответственность за планирование терактов в Европе и Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 января военные Соединенных Штатов Америки ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Билала аль-Судани. Это произошло в Сомали.

В конце ноября 2022 стало известно о ликвидации лидера боевиков террористической организации "Исламское Государство" Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураиши. Его преемником избрали Абу аль-Хусайна аль-Хусайни аль-Кураши.

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