Трамп выступил с видеообращением о штурме Капитолия
Президент США Дональд Трамп 8 января выступил с видеобращением о штурме Капитолия. Он осудил насилие во время протестов и штурм здания Конгресса.
Видео Трамп опубликовал у себя в Twitter впервые после блокировки в социальных сетях. В обращении президент пообещал наказать тех, кто нарушил закон во время столкновений 6 января (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Кроме того, Трамп заявил, что применившие насилие "не являются представителями США". По его словам, страна прошла через тяжелые выборы, поэтому эмоции кипят. Но теперь "страсти должны улечься, а покой – восстановиться".
Президент подчеркнул, что сейчас сфокусирован на спокойной передачи власти избранному президенту Джо Байдену.
При этом в последние несколько недель Трамп обсуждал со своей командой возможность помилования самого себя и своих родственников на федеральном уровне. По информации издания The New York Times президент опасается, что Байден может приказать министерству юстиции начать расследование против него и семьи. Отмечается, что никогда в истории США президент не применял помилования к самому себе.
January 8, 2021
Что произошло 6 января
В среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков.
Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.
Во время столкновений погибли 5 человек. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.
За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий. Однако спустя несколько часов после штурма здания Конгресса, он все-таки призвал людей разойтись. При этом президент снова напомнил, что "выборы украли" у них.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.