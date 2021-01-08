Трамп виступив з відеозверненням про штурм Капітолію

Президент США Дональд Трамп 8 січня виступив з відеозверненням про штурм Капітолію. Він засудив насильство під час протестів і штурм будівлі Конгресу.

Відео Трамп опублікував у себе в Twitter вперше після блокування в соціальних мережах. У зверненні президент пообіцяв покарати тих, хто порушив закон під час зіткнень 6 січня (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, Трамп заявив, що ті, хто застосував насильство "не є представниками США". За його словами, країна пройшла через важкі вибори, тому емоції киплять. Але тепер "пристрасті повинні улягтися, а спокій – відновитися".

Президент підкреслив, що зараз сфокусований на спокійній передачі влади обраному президенту Джо Байдену.

При цьому в останні кілька тижнів Трамп обговорював зі своєю командою можливість помилування самого себе і своїх родичів на федеральному рівні. За інформацією видання The New York Times президент побоюється, що Байден може наказати міністерству юстиції почати розслідування проти нього і родини. Відзначається, що ніколи в історії США президент не застосовував помилування до самого себе.

Що сталося 6 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, поклавши відповідальність за це на ще чинного главу держави Дональда Трампа.