'Америка вернулась': Трамп выступает перед Конгрессом США Видео и все подробности

В ночь на среду, 5 марта, президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на должность выступает перед Конгрессом. Свое обращение он начал с начал с благодарностей всем присутствующим.

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Трамп заявил, что "Америка вернулась". Он заявил, что его администрация достигла больше, чем некоторые администрации за 4 или 8 лет. "Мы (нынешняя администрация – Ред.) в начале возвращения, которого мир еще не видел", – сказал президент.

Сразу после начала речи Трампа пытались перебить, в частности, демократ Эл Грин – его вывели из зала.

После этого президент США сделал заявления о борьбе с нелегальными мигрантами – по его словам, они его услышали и перестали "прибывать". Затем он говорил о замораживании всей международной помощи.

Трамп отметил выход США из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека и отмену определенных экологических ограничений – речь шла об отмене ряда решений предыдущей администрации. Важным он считает и переименование Мексиканского залива и объявление на английского официальным языком США, а также запрет дистанционной работы для служащих, дерегуляцию и утверждение двух гендеров – мужского и женского.

Одним из своих приоритетов Трамп назвал "спасение американской экономики" и борьбу с инфляцией. Он снова раскритиковал своих предшественников за повышение цен на энергоносители и продукты.

Дональд Трамп анонсировал строительство газопровода на Аляске и разработку редкоземельных металлов в США. "Позже на этой неделе я также предприму историческое действие, чтобы резко увеличить производство критических минералов и редкоземельных элементов здесь, в США", – заявил он.

Трамп хочет, чтобы Конгресс принял законы об уменьшении налогов – на этот момент он обратился к демократам, которые игнорировали президента и не аплодировали ему.

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Частью "протеста" во время мероприятия была одежда некоторых законодателей – они пришли в красном и розовом. Демократы реагировали на появление чиновников-республиканцев и самого Трампа сдержанно и даже холодно – часть из них не аплодировали, многие не поднимались со своих мест.

В руках они держали таблички с надписями, критикующими действия администрации Трампа, а также с надписью "Ложь".

Незадолго до начала выступления Трампа перед Конгрессом СМИ писали о том, что Вашингтон и Киев могут заключить соглашение по поводу украинских полезных ископаемых уже в ближайшее время. Они не исключали, что президент США объявит об этом, обращаясь к конгрессменам.

Прореспубликанское издание Fox News позже опровергло информацию Reuters о возможном заключении договора о полезных ископаемых во вторник. В Белом доме также заявили, что это недостоверные данные и пока не было никаких сдвигов в этом вопросе.

Напомним, что подписание соглашения было сорвано 28 февраля, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс набросились на президента Украины Владимира Зеленского и спровоцировали ссору.

Официальные представители Белого дома информировали, что речь Трампа под названием "Возрождение американской мечты" будет состоять из четырех основных разделов: достижения президента во время первых недель второго срока (в США и за рубежом); усилия администрации Трампа для американской экономики; призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование для безопасности границ; планы Трампа по установлению мира во всем мире.

Также поступала информация о том, что демократы хотели сорвать речь Трампа. Некоторые законодатели готовили реквизит к его выступлению: плакаты, яйца и пустые лотки из-под яиц как намек на рост цен на этот продукт в США, различные карманные конституции, которые будут намекать на то, что Трамп нарушает конституцию, а также хлопушки и красные карточки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что у двух основных торговых партнеров США – Мексики и Канады – "не осталось места" для переговоров, чтобы избежать пошлин в размере 25%. Новые тарифы вступили в силу 4 марта.

В ответ на американские пошлины на импорт из Канады Оттава вводит против американских товаров аналогичные 25-процентные тарифы, а также готовит иски во Всемирную торговую организацию. Тем временем канадская провинция Онтарио отказалась от сотрудничества с компаниями из США и пригрозила вообще выключить американцам свет.

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