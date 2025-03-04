Демократы хотят сорвать речь Трампа в Конгрессе и готовятся к протестам: подробности

Вечером 4 марта президент США Дональд Трамп выступит на совместной сессии Конгресса, впервые выступая перед обеими палатами по возвращении в должность. Законодатели-демократы обсуждают разные варианты протеста против выступления Трампа, в том числе путем прямого срыва.

Видео дня

Об этом пишет Axios. Издание ссылается на информацию от нескольких демократов из Палаты представителей.

Отмечается, что некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа, такие как плакаты, яйца и пустые лотки из-под яиц, как намек на рост цен на этот продукт в США, различные карманные конституции, которые будут намекать на то, что Трамп нарушает Конституцию, а также хлоп.

Кроме этого, демократы рассказали, что участникам протеста могут раздать галстуки в цветах украинского флага. Также рассматривают вариант "молчаливого протеста", во время которого участники не будут аплодировать Трампу и не будут реагировать на его слова.

В издании отметили, что среди демократов есть разногласия по наиболее эффективной форме демонстрации против Трампа. Не исключается и то, что некоторые законодатели покинут зал после того, как президент США произнесет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми.

Напомним, ожидается, что Трамп выступит в Конгрессе вечером 4 марта с доводами в пользу своих масштабных планов внутренней и внешней политики.

Как сообщал OBOZ.UA:

4 марта стало известно, что Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В частности, решение касается всей техники для Вооруженных сил Украины, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.

Политики во всем мире с возмущением отреагировали на такой шаг Трампа. Они сравнили остановку помощи с принуждением к капитуляции Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!