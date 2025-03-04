Торговая война: Канада в ответ введет пошлины на товары США, а Онтарио грозится выключить свет американцам

В ответ на американские пошлины на импорт из Канады Оттава вводит против американских товаров аналогичные 25-процентные тарифы, а также готовит иски во Всемирную торговую организацию. Тем временем канадская провинция Онтарио отказалась от сотрудничества с компаниями из США и пригрозила вообще выключить американцам свет.

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Соответствующее заявление, как передает CNN, сделал премьер провинции Даг Форд. На брифинге 4 марта он предупредил: "Мы не будем колебаться и можем вообще просто выключить им свет. Мы должны сделать так, чтобы Америка почувствовала эту боль".

Политик уточнил, что ограничения больше всего ударят по штатам, поддерживающим президента США Дональда Трампа.

По состоянию на 4 марта Онтарио запретило участие в местных тендерах американским компаниям и разорвало соглашение со Starlink, компанией миллиардера Илона Маска. "Он отменен. Его больше нет", – заявил Форд об указанном контракте.

Также контрольный совет по продаже алкоголя в Онтарио – крупнейший покупатель алкогольной продукции в мире – начал изъятие американских товаров из своих полок.

Аналогично поступила провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, передает The Globe and Mail. Ее премьер-министр Эндрю Фьюри завил, что местные власти "будут стоять крепко с командой Канады, защищать и поддерживать наши отрасли в ответ на незаконные пошлины президента США на продукцию из нашей провинции и нашей страны, на которую полагаются американцы".

Со своей стороны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал 25% пошлины (их сумма составит примерно 55 млрд долларов США).

Тарифы на товары из США стоимостью 30 млрд канадских долларов будут введены немедленно, а на оставшиеся, стоимостью 125 млрд канадских долларов, – через 21 день.

"Сегодня мы также будем обжаловать эти незаконные действия, подавая иски о разрешении споров ко Всемирной торговой организации и через USMCA. Наши тарифы будут оставаться в силе, пока пошлины США не будут отменены – и ни минуты меньше. И если эти тарифы не будут отменены, мы ведем дискуссии с провинциями и территориями о принятии нескольких нетарифных мер, которые продемонстрируют, что в торговой войне нет победителей", – предупредил Трюдо.

Он отметил, что торговая война Трампа вредит в первую очередь населению Соединенных Штатов – цены вырастут, а рабочих мест станет меньше.

"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера, союзника и друга. В то же время они говорят о положительном сотрудничестве с РФ, умиротворении [Владимира] Путина, лживого диктатора-убийцы... Канадцы благоразумны и вежливы, но мы не отступим от борьбы, когда на кону наша страна и благополучие каждого в ней", – подчеркнул премьер.

Он обратился непосредственно к Трампу, призвав продолжить сотрудничество, чтобы обеспечить "процветание для североамериканцев в очень неуверенном и сложном мире".

"Я не имею привычки соглашаться с The Wall Street Journal. Но, Дональд, они отмечают, что хотя вы очень умный парень, это очень глупый поступок. Мы, два друга, ссоримся – это именно то, что хотят видеть наши оппоненты по всему миру", – сказал президенту США глава канадского правительства.

Трамп в своей соцсети Truth Social прокомментировал новости из Канады, назвав Трюдо "губернатором".

"Пожалуйста, объясните губернатору Трюдо из Канады, что когда он вводит ответные пошлины в США, наш тариф в ответ немедленно увеличится на такую же сумму", – написал республиканец.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что у двух основных торговых партнеров США – Мексики и Канады – "не осталось места" для переговоров, чтобы избежать пошлин в размере 25%. Новые тарифы вступили в силу 4 марта.

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