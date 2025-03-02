'Это было ловушкой': Трамп планировал конфликт с Зеленским для дискредитации – CNN

Неожиданные жесткие нападки президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского во время встречи в Овальном кабинете многие дипломаты потрактовали как специально устроенную американской стороной ловушку. Целью скандала была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует делать дальше.

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В Москве после скандала откупорили бутылки с шампанским, а сближение США с Россией существенно ускоряется. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что для опытных дипломатов ярость, с которой Трамп набросился на Зеленского, когда тот прибыл в Белый дом, выглядит не иначе, чем спланированное "политическое ограбление" и "ловушка, расставленная администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие".

В CNN подчеркнули, что после этого скандала Москва не скрывает радости и теперь ожидает, что переговоры, направленные на возобновление американо-российских отношений, не только продолжатся, но даже ускорятся в ближайшие недели.

"Публично ничего не объявлено. Но в частном порядке ведутся разговоры о встрече Трампа и Путина, которая всегда была на карте, а теперь ускорена", – говорится в публикации.

Кремль также снова испытывает несколько угасший ранее оптимизм. Ведь после спора Зеленского и Трампа, считают в Москве, сложные переговоры по прекращению войны в Украине можно будет отодвинуть на второй план. Приоритетом же для обсуждений окончательно станет "ряд потенциально прибыльных американо-российских экономических соглашений, которые уже рассматриваются за закрытыми дверями".

Так, в феврале американская делегация во главе с госсекретарем США Марком Рубио и российская делегация, возглавляемая министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии, провели первый раунд чрезвычайных переговоров, ориентированный прежде всего на возобновление двусторонних отношений. Сейчас, по данным CNN, идет подготовка ко второму раунду, который вскоре состоится, возможно, в том же месте.

"Ключевой представитель Кремля по экономическим вопросам на переговорах Кирилл Дмитриев уже заявил CNN, что сотрудничество с США может "включать определенные энергетические" соглашения, но никаких деталей не было объявлено", – говорится в публикации.

В то же время, издание ссылается на коллег из Financial Times, которые сообщили о попытках привлечь американских инвесторов к перезапуску российского газопровода Nord Stream 2 в Европу, который Германия остановила в начале российского вторжения в Украину.

"Дмитриев призвал администрацию Трампа и Россию начать "строить лучшее будущее для человечества", а также "сосредоточиться на инвестициях, экономическом росте, прорывах в сфере искусственного интеллекта" и долгосрочных совместных научных проектах, таких как "исследование Марса", даже опубликовав высококачественную компьютерную графику на платформе социальных сетей Илона Маска X, показывающую мнимую совместную американо-российско-саудовскую миссию на Марс на борту, кажется, ракеты Space X", – пишет CNN.

Издание добавляет, что если отбросить многочисленные риски, бизнес с Россией, имеющей наибольшие запасы редкоземельных металлов, мог бы принести огромные прибыли. Этим и пытается соблазнить Трампа Москва.

"Это явно нравится меркантильному президенту Трампу, чья неустанная погоня за выгодным соглашением запряжена российским государством", – пишет CNN.

"Реверанс" в адрес Трампа сделал и Дмитриев.

"Деловая хватка Трампа разрушает нарративы Байдена. Попытка победить Россию провалилась", – написал он в сети Х.

В то же время, то, что делает команда Трампа после его инаугурации 20 января, выходит за рамки жажды денег: новый президент США взялся за фундаментальную перезагрузку отношений между США и Россией.

"Так тесно обнимая Кремль, администрация Трампа рискует отвлечься от западных союзников, оставляя Европу изолированной в сейсмическом изменении глобальной позиции Вашингтона", – пишет CNN.

При этом издание ищет ответы на вопрос: зачем Трампу выбирать Россию, отвернувшись от традиционных союзников Америки.

"Большая часть соображений, таких как частое предположение, что Трамп каким-то образом является агентом Кремля или связан с Путиным, не имеет доказательств. Возможно, сыграли свою роль идеологические фантазии США о том, что Россия является естественным союзником США в будущем противостоянии с Китаем и что ее можно оторвать от ее важнейшего опекуна – именно они мотивируют Вашингтон на резкие геополитические изменения. Но многим изумленным наблюдателям оба объяснения необычного поворота Трампа к Кремлю кажутся одинаково неуместными. Обычно напряженные, если не откровенно враждебные отношения между США и Россией, похоже, переходят в новую радикальную фазу", – резюмирует издание.

Напомним, ранее издание Bild также предположило, что скандал между Трампом и Зеленским был преднамеренно спровоцирован администрацией президента США для публичного унижения президента Украины и изменения неприятия большинством американцев резкого разворота США в Россию и отказа от ценностей и поддержки Украины.

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