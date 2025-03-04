Война в Украине и освобождение заложников в Газе: о чем будет говорить Трамп во время обращения в Конгресс США

Глава Белого дома Дональд Трамп, во вторник, 4 марта (в 04:00 5 марта по Киеву) выступит с обращением в Конгресс США. Для республиканца это будет первая подобная речь после его возвращения на должность президента США.

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Об этом сообщает Fox News. Не исключается, что американский лидер может представить планы по завершению войны в Украине и освобождению заложников в Газе.

По словам официальных представителей Белого дома, речь под названием "Возрождение американской мечты" будет состоять из четырех основных разделов:

достижение Трампа во время первых недель второго срока (в США и за границей);

усилия администрации Трампа для американской экономики;

призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование безопасности границ;

планы Трампа по установлению мира по всему миру.

Как отмечает Fox News, президент США намерен рассказать о своих планах по окончании войны в Украине, а также будет говорить о работе своей администрации по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в Секторе Газы.

"Президент Трамп достиг за один месяц больше, чем любой президент за четыре года, и возобновление американской мечты идет полным ходом. В своем совместном обращении к Конгрессу президент Трамп отпразднует свой чрезвычайно успешный первый месяц пребывания в должности, очертив свое смелое, амбициозное и здоровое видение будущего", – рассказал пресс-секретарь Fox.

Также по словам официальных лиц, глава Белого дома обсудит, что его администрация сделала и продолжает делать, чтобы устранить "экономический беспорядок, созданный администрацией Байдена, и положить конец инфляции для всех американцев".

В то же время издание Axios отметило, что демократы собираются сорвать выступление Трампа в Конгрессе. В частности, одной из причин есть критика американского лидера из-за остановки военной помощи Украине. Они считают, что Трамп фактически преклонился перед российским диктатором Путиным. Сенаторов удивляют примирительные заявления президента США по поводу страны-агрессорки России.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта стало известно, что Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В частности, решение касается всей техники для Вооруженных сил Украины, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.

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