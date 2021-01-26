Трамп создал "офис бывшего президента" и объявил себя защитником США

45-й глава США Дональд Трамп открыл свое официальное представительство в округе Палм-Бич (штат Флорида). Его назвали "офисом бывшего президента".

В заявлении структуры от 25 января говорится, что она будет нести ответственность за переписку, публичные заявления, выступления и официальную деятельность экс-лидера Америки. Об этом пишет Fox News.

Известно также, что пост-президентский офис будет "продвигать интересы США и выполнять повестку дня администрации Трампа посредством пропаганды, организации и общественной активности".

"Президент Трамп отныне и навеки будет защитником американского народа", – говорится в заявлении.

Примечательно, что объявление было сделано в тот момент, когда демократы направили дело об импичменте Трампу в Сенат, чтобы начать исторический судебный процесс над ним. Между тем сенаторы-республиканцы ослабили свою критику в адрес бывшего президента и избегают призывов осудить его за предполагаемую роль в штурме Капитолия США.

Сам Трамп не появляется на публике после выезда из Белого дома в день инаугурации Джо Байдена.

СМИ добавляет, что республиканец, возможно, основал свою медиакомпанию, чтобы баллотирования на второй президентский срок в 2024 году.

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