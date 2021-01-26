Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат США

Палата представителей Конгресса США 25 января передала в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

Слушания по импичменту начнутся 8 февраля, сообщает АР. Напомним, что бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

"Демократы Палаты представителей передали в Сенат дело об импичменте Дональда Трампа в понедельник вечером, чтобы начать исторический процесс над ним", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы объявить импичмент Трампу в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

Импичмент – это процедура судебного обвинения чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.

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