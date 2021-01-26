Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат США
Палата представителей Конгресса США 25 января передала в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.
Слушания по импичменту начнутся 8 февраля, сообщает АР. Напомним, что бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
"Демократы Палаты представителей передали в Сенат дело об импичменте Дональда Трампа в понедельник вечером, чтобы начать исторический процесс над ним", – говорится в сообщении.
Для того, чтобы объявить импичмент Трампу в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.
Импичмент – это процедура судебного обвинения чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
13 января Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Дональда Трампа. Он стал первым в истории страны президентом, которому импичмент объявили дважды.
14 января спикер Палаты Нэнси Пелоси подписала резолюцию. Но отмечалось, что судебное разбирательство начнется в Сенате не раньше 19 января.
Сенат США назначил дату рассмотрения импичмента Трампа. Процесс должен начаться 8 февраля.