Байден: в Сенате не хватит голосов для импичмента Трампу

Президент США Джо Байден сомневается, что в Сенате хватит голосов для импичмента предыдущему главе Штатов Дональду Трампу.

По его мнению, 17 сенаторов от Республиканской партии не отдадут голоса за осуждение, передает CNN. Байден подчеркнул, что импичмент имел бы другой результат, если бы у Трампа оставалось еще шесть месяцев до конца срока его каденции.

"Сенат изменился с тех пор, как я был там, но изменился он не сильно", – сказал лидер американцев.

Байден добавил, что объявление импичмента Трампу может повлиять на его законодательную повестку дня и процесс отбора кандидатов в правительство. Однако он акцентировал, что "эффект был бы хуже, если бы этого не произошло".

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