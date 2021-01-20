Трамп покинул Белый дом, улетев на "борте №1". Фото и видео

Республиканец Дональд Трамп и его жена Мелания окончательно покинули Белый дом, улетев во Флориду "бортом №1" незадолго до инаугурации нового президента США Джо Байдена 20 января.

В сети опубликованы кадры исторического события для американского лидера, которому дважды был объявлен импичмент (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В самолет Трамп забрал некоторые свои вещи – на кадрах видно, как его охрана и помощники несут коробки, вероятно, с документами.

Напомним, что Трамп запланировал в день инаугурации Байдена воспользоваться "бортом номер один" для перелета во Флориду – это предполагало сопровождение его офицером с "ядерным чемоданчиком".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп в последний день пребывания на посту президента США объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Среди них – его бывший советник и главный стратег Стив Бэннон.