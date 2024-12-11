Трамп планирует 'совершить фурор' своими указами в первый день в должности президента США - Reuters

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует уже в первый день своего пребывания в должности (т.е. 20 января) принять не менее 25 указов и директив. В целом, документов должно быть больше, ведь Трамп "хочет кардинально изменить политику правительства США", но другие указы будут подписаны в течение "нескольких дней сразу после инаугурации".

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Спектр первых распоряжений Трампа будет очень широк, "от иммиграции до энергетики", отмечает Reuters, ссылаясь на источники из окружения избранного президента. По их словам, Трамп обратился к своей команде, пообещав "совершить большой фурор указами первого дня".

Официально ни о количестве, ни о направленности первых распоряжений Трампа у новоизбранного президента не сообщали.

"Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть уже в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он дал им во время предвыборной кампании", – сказала спикер Трампа Каролайн Ливитт.

Какими будут первые приказы и директивы Трампа, решает Стивен Миллер, "старый помощник Трампа, который станет главным советником Белого дома", цитирует Reuters сразу четыре источника из окружения избранного президента. Работа над созданием этих приказов ведется на основе советов аналитической группы America First Policy Institute и двух правозащитных организаций республиканцев.

Издание ожидает, что первые приказы Трампа "будут в большинстве своем сосредоточены на отмене того, что Трамп считает слишком вседозволяющей пограничной политикой Байдена". Напомним, что одно из главных (для американцев) обещаний избранного президента заключалось в "предотвращении всплеска миграции".

Таким образом, ожидается, что Трамп подпишет приказы, которые предоставят офицерам иммиграционной службы больше свободы, пришлют больше войск на американо-мексиканскую границу и возобновят строительство пограничной стены.

Другой ряд приказов будет направлен на увеличение производства энергии в стране и "соблюдение часто повторяющегося предвыборного лозунга Трампа "бурить, детка, бурить".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп может попытаться отменить 20-миллиардный кредит Украине, сняв санкции с активов РФ. Однако считается, что республиканцы выступят против этого.

Также Дональд Трамп анонсировал запрет выдачи гражданства страны детям иностранцев, родившихся на территории Штатов. Положение, согласно которому все родившиеся в США являются гражданами этой страны, закреплены в 14-й поправке к американской Конституции, но Трамп говорит, что "мы должны это прекратить".

Кроме того, республиканец заявлял, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

Отдельно Трамп угрожал ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой из-за "неспособности этих стран обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков" в США. По этому поводу он встречался с канадским премьером Джастином Трюдо и якобы предложил стать "губернатором 51-го штата" Америки, если эти торговые пошлины "убьют" экономику Канады.

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