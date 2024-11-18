В США планируют ввести чрезвычайное положение: Трамп пообещал привлечь армию для массовой депортации нелегалов

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует объявить чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Он пообещал использовать "все необходимые силы".

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Об этом Трамп объявил на своей платформе Truth Social, передает Newsweek. Он ответил на сообщение, в котором говорилось следующее: "Сообщается, что администрация Трампа готова объявить чрезвычайное положение в стране и использовать военные ресурсы, чтобы остановить вторжение Байдена с помощью программы массовой депортации".

"Правда!!!" – ответил на это республиканец.

Представитель переходной команды Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что новоизбранный президент использует все федеральные и государственные полномочия, необходимые для проведения крупнейшей в истории Америки "операции по депортации преступников-нелегалов, торговцев наркотиками и торговцев людьми", одновременно снижая расходы для семей.

"Американский народ переизбрал президента Трампа с большим преимуществом, дав ему мандат на выполнение обещаний, которые он давал в ходе предвыборной кампании, таких как депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он выполнит это", – заявила Ливитт.

Трамп ранее предупреждал, что привлечет Национальную гвардию, а также правительственные агентства, чтобы реализовать свою политику депортации. Однако есть вопросы касательно правовых ограничений участия военных в обеспечении правопорядка внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время президентской гонки Дональд Трамп использовал в своей предвыборной кампании националистические и антииммигрантские лозунги. В одном из своих последних выступлений в штате Колорадо политик издал, что "венесуэльские банды" якобы захватывают дома американцев.

Также Трамп отметился скандальными заявлениями о "поедании домашних животных" и "оккупации Соединенных Штатов".

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