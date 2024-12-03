Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США: СМИ раскрыли, как на это отреагировал Трюдо

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это в разговоре с премьер-министром страны Джастином Трюдо, на что тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись".

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Так об этом пишет издание Fox News со ссылкой на собственные источники, которые слышали дискуссию двух политиков. По их словам, 29 ноября канадский премьер "без предупреждения" прилетел в особняк Мар-а-Лаго во Флориде.

Это произошло после того, как республиканец публично пригрозил ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой из-за якобы неспособности этих стран обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков, ринувшихся в США. Собеседники вспоминают, что Трамп, несмотря на показное радушие и гостеприимство, был очень прямым, когда речь зашла о том, чего он хочет от премьера Канады.

В частности, он заявил, что Канада не справляется с охраной границы США, "пропуская через нее большое количество наркотиков и людей", например, нелегальных иммигрантов из более чем 70 государств. Также Трамп заговорил о торговом дефиците со страной-соседом, который, по его оценке, составляет более $100 млрд.

"Если Канада не сможет решить пограничные проблемы и устранить дефицит, он введет 25% тарифа на все канадские товары в первый же день после своей инаугурации в январе 2025 года. Трюдо в ответ сказал, что такая мера "полностью убьет канадскую экономику". Тамп добавил: "следовательно, ваша страна не сможет выжить, если не будет обдирать США на сумму в $100 млрд?", – передает Fox News.

По словам источников, дальше Трамп прямо предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США, на что тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись". Однако республиканец продолжал развивать мнение и заявил, что канадский премьер якобы смог бы "стать губернатором" этого штата. Более того, если он не сможет выполнить список требований Трампа (не ущемляя при этом интересами США в торговле), то, по мнению республиканца, Канаде действительно стоило бы стать штатом или двумя, а Трюдо – губернатором.

Собеседники Fox News резюмировали: хотя предложения Трампа вызвали сильный смех у присутствующих на встрече, тот явно дал понять Трюдо, что ожидает перемен до 20 января 2025 года – дня своей инаугурации.

Как сообщал OBOZ.UA, американские СМИ пишут, что избранный президентом США Дональд Трамп угрожает торговой войной Китаю, Канаде и Мексике. Он в соцсетях публично заявил, что одним из его первых указов после вступления в должность станет введение дополнительных пошлин на все товары из этих трех стран.

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