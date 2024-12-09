Трамп заявил, что отменит предоставление гражданства США по праву рождения

Избранный президентом США Дональд Трамп анонсировал запрет на выдачу гражданства страны детям иностранцев, которые родились на территории Штатов. К такому шагу он прибегнет после официального вступления в должность в январе 2025 года.

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Об этом республиканец сказал в интервью каналу NBC, вышедшему 8 декабря. Положение, согласно которому все родившиеся в США являются гражданами этой страны, закреплено в 14-й поправке к американской Конституции.

"Мы это изменим. Мы должны это прекратить", – высказался Трамп.

Вместе с тем он пообещал продолжить работу с представителями Демократической партии, чтобы помочь нелегальным мигрантам, привезенным в США еще детьми.

В этот раз республиканец подтвердил свое намерение провести массовую депортацию нелегальных мигрантов, в том числе тех, чьи родственники являются гражданами США.

"Я не хочу разводить семьи, но единственный способ сохранить их – это отправить их всех вместе назад", – заявил Трамп.

По данным СМИ, еще в октябре на митинге в Аризоне он раскритиковал иммиграционную политику США и назвал страну "мусорным баком для всего мира". Уже тогда республиканец анонсировал, что в случае избрания президентом усилит пограничный контроль и введет более жесткие меры против нелегальных мигрантов.

Также Трамп обещал покончить с приютами в стране и призвал "ввести смертную казнь, если нелегальный иммигрант убьет гражданина США". Он напомнил о плане пригласить в Конгресс 10 000 новых агентов пограничного патруля и обещании возобновить так называемую политику "оставаться в Мексике".

Во время президентской кампании американские издания сообщали, что Трамп использовал националистические и антииммигрантские лозунги, а также врал о "венесуэльских бандах", которые якобы захватывают дома американцев.

Кроме того, республиканец заявил, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп публично пригрозил ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой из-за "неспособности этих стран остановить поток нелегальных иммигрантов и наркотиков" в США. По этому поводу он встречался с канадским премьером Джастином Трюдо и якобы в шутку предложил стать "губернатором 51-го штата" Америки, если эти торговые пошлины "убьют" экономику Канады.

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