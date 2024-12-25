Трамп хочет вернуть самой высокой горе в США предыдущее название: республиканцы против

Избранный президент США Дональд Трамп намерен переименовать самую высокую гору Северной Америки, которая находится на Аляске. С 2015 года она официально называется Денали, однако республиканец хочет вернуть ей название Мак-Кинли (Уильям Мак-Кинли – 25-й президент США).

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Об этом сообщает Fox News. Таким образом Трамп хочет отменить решение бывшего президента Барака Обамы, который в 2015 году решил сменить название самой высокой вершины Штатов из Мак-Кинли на Денале, что означает "высокий" или "большой". Именно Денали эту гору издавна называли коренные народы, а именно индейцы-атапаски.

В 1896 году золотоискатель назвал ее "Гора Мак-Кинли" в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Уильяма Мак-Кинли, который позже стал 25-м президентом. Мак-Кинли было официальным названием горы, признанным федеральным правительством Соединенных Штатов, с 1917 по 2015 год.

В августе 2015 года, через 40 лет после того, как это сделала Аляска, Министерство внутренних дел Соединенных Штатов объявило об изменении официального названия горы на Денали. Это вызвало критику со стороны нескольких политиков из Огайо, родного штата Уильяма Мак-Кинли, назвавших действия Обамы "конституционным превышением"

Трамп тогда, в августе 2015 года, впервые пообещал отменить действия Обамы и назвал это "оскорблением для Огайо", где Мак-Кинли родился и вырос. На этой неделе Трамп снова повторил это свое обещание. Соответствующее заявление он сделал, выступая на конференции в Финиксе.

Сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски сказала, что план Трампа вернуть "гору Мак-Кинли" является "ужасной идеей". Политик отметила, что и она, и сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан, который родом из штата Огайо, поддерживают название Денали.

"Денали – это название, которое существует уже тысячи лет... Самая высокая гора Северной Америки – разве ее не следует называть "Большая"?" – добавила сенатор.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за то, чтобы социальная сеть TikTok продолжала работать в стране "хотя еще некоторое время". Во время своего первого президентского срока он пытался запретить приложение на территории страны, но тогда ограничение так и не было введено.

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