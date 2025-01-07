Трамп заверил, что хочет переименовать Мексиканский залив и пригрозил 'серьезными пошлинами'

Мексиканский залив на картах – по крайней мере, в Соединенных Штатах – может быть переименован в "Американский". Того хочет новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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Соответствующее заявление прозвучало на брифинге Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Избранный президент США считает, что новое название залива "уместно".

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. Какое хорошее название. И оно уместно. Уместно. И Мексика должна прекратить разрешать миллионам мигрантов вливаться в нашу страну", – в частности, заявил Трамп.

Из-за указанных "миллионных потоков мигрантов" избранный президент США пригрозил и Мексике, и Канаде "серьезными пошлинами".

"Они могут их остановить. Мы введем очень серьезные пошлины против Мексики и Канады, потому что мигранты проходят и через Канаду", – сказал Трамп.

Законодатель от республиканцев в Палате представителей Марджори Тейлор Грин по этому поводу заявила, что она уже готовит законопроект о переименовании залива. Она назвала это "прекрасным стартом" как для себя, так и для президента Трампа.

Мексиканский залив – внутреннее море Атлантического океана у юго-восточных берегов Северной Америки между полуостровами Флоридой, Юкатаном и Кубой. Интересно, что во время колонизации территории будущих США залив был превращен в театр боевых действий из-за споров между Испанией, Францией и Англией.

Как сообщал OBOZ.UA, на указанном брифинге Трамп уделил много времени именно географии. В частности, он вновь заявил, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, потому что вместе страны составляют "экономическую силу". А пока Штаты только тратят "миллиарды, чтобы защитить Канаду".

Также Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира". В частности, от кораблей Китая и России. При этом новоизбранный президент США также пригрозил Дании "серьезными пошлинами".

О Панамском канале Трамп заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по возвращению канала под контроль США. При этом он отказался дать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

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