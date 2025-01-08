'Это название, признанное ООН': президент Мексики резко ответила Трампу относительно Мексиканского залива и предложила переименовать США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила называть весь Американский континент его старым названием – то есть Мексиканской Америкой. Так она ответила на предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.

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Свое предложение госпожа Шейнбаум обнародовала 8 января, во время ежедневного брифинга. Президент Мексики в своей аргументации сослалась на мировую историю.

"Очевидно, что Мексиканский залив – это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть всю Америку Мексиканской? Это звучит красиво, не правда ли?" – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп в своем предложении по переименованию Мексиканского залива подчеркивал, что "это уместно", а его сторонники-законодатели назвали предложение Трампа "красивым" и "прекрасным". Таким образом, госпожа Шейнбаум ответила сразу всем им.

Специально приглашенный бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реал (в настоящее время он глава мексиканского офиса в Совете Европы) сделал даже историческую справку по предложению мексиканского президента.

"Дело в том, что название "Мексиканская Америка" признано с 17 века именно как название всей северной части американского континента", – сказал доктор Альфонсо Суарес. Он подчеркнул: это название было признано на международном уровне и использовалось сотни лет назад.

Доктор Альфонсо Суарес показал датированную 1607 годом историческую карту, созданную по заказу Голландской Ост-Индской компании, на которой территория США обозначена именно как "Мексиканская Америка".

Кроме того, в первой мексиканской конституции, подписанной в 1814 году в городе Апацинган-де-ла-Конститусьон, было объявлено о независимости именно Мексиканской Америки, добавила госпожа Шейнбаум.

Так или иначе, но мексиканский президент ожидает, что между двумя странами будут положительные отношения, просто "президент Трамп имеет свой способ общения, к которому можно привыкнуть".

В свою очередь Трамп также уделил много времени географии. В частности, он заявил, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира", а Панама должна согласиться на возвращение Панамского канала под контроль США.

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