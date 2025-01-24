Трамп рассекретил документы об убийствах двух Кеннеди и Лютера Кинга – указ

Президент США Дональд Трамп издал указ о полном рассекречивании документов, связанных с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Документы должны быть обнародованы без задержек, поскольку это, по словам Трампа, отвечает национальным интересам и праву граждан на прозрачность и правду.

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Указ президента США обнародован указ на сайте Белого дома. В документе Трамп заявил, что рассекречивание этих данных отвечает общественным интересам.

В указе отмечается, что предыдущие ограничения на публикацию документов были вызваны соображениями безопасности, включая оборону, разведку и внешнюю политику, однако в настоящее время дальнейшее содержание этих материалов считается недопустимым.

Указ требует от Директора национальной разведки и Генерального прокурора в течение 15 дней представить план рассекречивания всех материалов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, а также обеспечить публикацию документов, связанных с убийствами Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, в срок до 45 дней.

Трамп отметил, что этот шаг направлен на то, чтобы обеспечить прозрачность и завершить многолетние спекуляции по этим трагедиям.

"Через более 50 лет после убийства президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и пастора Мартина Лютера Кинга-младшего федеральное правительство не обнародовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды", – говорится в документе.

Рассекречивание охватывает все документы, которые находятся в распоряжении федерального правительства США. В то же время, указ предусматривает, что процесс рассекречивания должен соответствовать действующему законодательству и не влиять на функции государственных учреждений.

Напомним, что Дональд Трамп обещал обнародовать документы еще во время своего первого срока на посту президента. Но, в конце концов, уступил просьбе Центрального разведывательного управления сохранить большую часть материалов в тайне.

Однако во время предвыборной кампании 2024 года Трамп возобновил обещание о рассекречивании.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь перед своей инаугурацией, 19 января, Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует рассекретить все документы, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди. Кроме того, он пообещал обнародовать материалы, касающиеся убийств Роберта. Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

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