Трамп обсудил с Нетаньяху соглашение о прекращении огня в секторе Газа – СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили вопросы заложников в секторе Газа и соглашение о прекращении огня.

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Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на два информированных источника в США. Одно из них сообщило, что целью звонка Трампа было поощрить Нетаньяху заключить соглашение.

Офис премьер-министра Израиля не возразил, что звонок состоялся. В предвыборном штабе Трампа отказались от комментариев.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила на брифинге для журналистов, что очень важно достичь соглашения, чтобы освободить заложников, принести облегчение палестинцам в Газе и уменьшить региональную напряженность.

По данным местного министерства здравоохранения, Хамас удерживает 115 заложников в Газе, где было убито около 39 900 палестинцев.

Напомним, 13 августа The Wall Street Journal сообщило, что Армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане. В то же время, никаких изменений в правилах поведения в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание CNN сообщило, что новый лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар, избранный после убийства предыдущего главы политбюро движения Исмаила Хании, передал Израилю послание о том, что хочет перемирия в секторе Газа. Его сообщения в Иерусалим передали египетские и катарские посредники.

– The New York Times сообщило, что Армия обороны Израиля во время операции в секторе Газа достигла всего, чего могла в военном плане. Длительные бомбардировки по ячейкам ХАМАС, только увеличивают риски для мирных жителей, тогда как возможность дальнейшего ослабления боевиков уменьшилась.

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