Новый лидер ХАМАС Яхья Синвар передал Израилю, что хочет перемирия – CNN

Новый лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар, избранный после убийства предыдущего главы политбюро движения Исмаила Хании, передал Израилю послание о том, что хочет перемирия в секторе Газы. Его сообщение Иерусалиму передали египетские и катарские посредники.

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Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на израильский источник. По словам двух собеседников журналистов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции.

Однако, пишет издание, израильские службы безопасности по-прежнему скептически относятся к готовности Нетаньяху заключить соглашение, учитывая яростное противодействие со стороны крайне правых министров в его коалиции.

"Никто не знает, чего хочет Биби", — сказал один израильский источник, имея в виду Нетаньяху по его прозвищу.

Журналисты предполагают, что США будут оказывать давление на Израиль, чтобы страна согласилась на прекращение огня и освобождение заложников.

"Американские официальные лица ясно дали понять своим израильским коллегам, что, по их мнению, сейчас самое время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы избежать более масштабной региональной войны, сообщил израильский источник", – говорится в материале.

В то же время партнеры Нетаньяху по коалиции ясно дали понять, что не хотят, чтобы Израиль заключал соглашение с ХАМАС. Против соглашения выступает министр финансов Бецалель Смотрич, называющий его "капитуляцией". Возражения высказывал также министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Это произойдет по требованию американских, катарских и египетских посредников.

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