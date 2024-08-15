Военные успехи Израиля в секторе Газы превзошли ожидания Вашингтона – NYT

Армия обороны Израиля во время операции в секторе Газы добилась всего, чего могла в военном плане. Продолжающиеся бомбардировки по очагах ХАМАС только увеличивают риски для мирных жителей, в то время как возможность дальнейшего ослабления боевиков уменьшилась.

Видео дня

Тем не менее, во многих отношениях военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб террористической группировке, чем предсказывали официальные лица США в начале войны в октябре 2023 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

"В то время как администрация Байдена стремится возобновить переговоры о прекращении огня, все большее число должностных лиц национальной безопасности в правительстве заявляют, что израильские военные серьезно отбросили ХАМАС, но никогда не смогут полностью уничтожить эту группировку", – говорится в сообщении.

Вместе с тем источники отметили, что сегодня израильские силы могут свободно перемещаться по всей Газе, а ХАМАС "окровавлен и поврежден". По израильским данным прошлого месяца, ЦАХАЛ разрушил или захватил важнейшие пути снабжения боевиков из Египта в Газу, примерно 14 000 комбатантов в анклаве были убиты или захвачены. Американские разведывательные агентства используют другие, более консервативные методологии для оценки потерь ХАМАС, хотя точное количество остается засекреченным.

Израильские военные также заявили, что уничтожили половину руководства бригад "Кассам" – военного крыла ХАМАС, включая главных лидеров Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссу.

"Но одна из самых больших оставшихся целей Израиля – возвращение примерно 115 живых и мертвых заложников, все еще удерживаемых в Газе после захвата в ходе атак ХАМАС 7 октября – не может быть достигнута военным путем", – озвучило NYT мнение нынешних и бывших американских и израильских чиновников.

Бывший глава Центрального командования США генерал Джозеф Л. Вотел сказал, что за последние 10 месяцев "Израилю удалось разрушить ХАМАС, убить ряд его лидеров и в значительной степени снизить угрозу, которая существовала до 7 октября". Однако он считает, что освобождение заложников может быть обеспечено только путем переговоров.

А представитель Армии обороны Израиля подполковник Надав Шошани заверил, что она привержена достижению целей войны по ликвидации ХАМАС и возвращению домой заложников, поэтому "будет продолжать действовать с решимостью для их достижения".

Аналитики говорят, что последняя оценка США об израильской операции в Газе появилась в то время, когда ряд должностных лиц администрации разъезжаются по региону, чтобы попытаться заключить соглашение о прекращении огня в анклаве и, возможно, предотвратить ответную атаку Ирана и его союзников на недавние убийства Израилем высокопоставленных лидеров террористов.

Даже министр обороны Израиля Йоав Галлант на закрытой встрече поставил под сомнение цель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о "полной победе" над ХАМАС. И многие должностные лица в Белом доме разделяют его мнение о том, что соглашение о прекращении огня, которое вернет заложников, отвечает наилучшим интересам Израиля.

"Последние военные операции Израиля были чем-то вроде стратегии "Ударь крота" в глазах американских аналитиков. Поскольку Тель-Авив получает разведданные о потенциальной перегруппировке бойцов ХАМАС, Армия обороны Израиля начала преследовать их. Но официальные лица США скептически относятся к тому, что такой подход даст решающие результаты", – говорится в публикации.

Чтобы не допустить нападения на свои силы, ХАМАС призвал их прятаться в обширной сети туннелей под Газой или среди мирных жителей. По словам официальных лиц США, с самого начала войны основной стратегией группировки было выживание, и это не изменилось. Несмотря на весь ущерб, нанесенный анклаву израильскими бомбами, и всех убитых боевиков, ХАМАС сохраняет некоторую военную мощь.

Другие чиновники считают, что Израиль все же добился значимой военной победы. Они говорят, что группировка террористов больше не способна планировать или осуществлять атаку масштаба 7 октября 2023 гола, а ее способность совершать меньшие атаки на Израиль "находится под вопросом". Но на фоне похвал израильской военной операции в США говорят, что дипломатия – все же единственный способ, которым Тель-Авив может достичь, возможно, своей главной цели – вернуть заложников.

По словам американских должностных лиц, чтобы ХАМАС согласился освободить людей, крайне важно иметь стимулы для группировки оставаться в стороне после заключения соглашения о прекращении огня. Самым большим таким стимулом, считают они, является значимый путь к независимому палестинскому государству.

"Если прекращение огня действительно произойдет, ХАМАС будет бороться за восстановление своих сил. Ему придется перевооружаться за счет сократившегося потока оружия из Ирана, и начать, возможно, сложный процесс вербовки бойцов из уставшего от войны палестинского населения. Самой большой неизвестностью как для Израиля, так и для палестинцев является то, кто или что придет после ХАМАС", – констатировало издание, цитируя опасения американских и других западных чиновников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден ожидает, что Иран воздержится от обещанного ранее удара по Израилю. Причиной тому, по мнению американского лидера, может стать достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!