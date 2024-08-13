Израиль привел войска в состояние повышенной боевой готовности – WSJ

Армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане.

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При этом никаких изменений в правилах поведения в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения не произошло. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителя Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, нападение Ирана на Израиль неизбежно. Он подчеркнул, что военные находятся в состоянии "повышенной готовности" к потенциальному нападению.

"В последние дни мы следим за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за "Хезболлой" и Ираном", – заявил Хагари.

Военно-воздушные силы Израиля усилили патрулирование над Ливаном для обнаружения и перехвата угроз. В ЦАХАЛ отметили, что серьезно относятся к заявлениям врагов и поэтому готовятся на самом высоком уровне как к обороне, так и к наступлению.

Израильские военные подчеркнули, что армия не даст врагам Израиля разведывательного или оперативного преимущества. Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень готовности для своих военных после того, как стал свидетелем подготовки Ирана и "Хезболлы" к проведению атак.

Напомним, обновленная оценка израильской разведки свидетельствует, что Иран готов напрямую атаковать Израиль. Вероятно, это произойдет в течение нескольких ближайших дней.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Иерусалиму через Венгрию, а именно главу МИД Петера Сийярто.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке. Тем временем Россия, по данным СМИ, перебросила в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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