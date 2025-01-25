Трамп и Фредериксен провели 'горячий разговор' по поводу будущего Гренландии: к чему договорились

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которого снова подтвердил свое намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам американский президент агрессивным.

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Об этом в пятницу, 24 января, сообщило Financial Time со ссылкой на пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников, проинформированных о звонке. Собеседники журналистов утверждают, что разговор был напряженным.

Политики уже проводили 45-минутный телефонный разговор на прошлой неделе. У Трампа беседу не комментировали, а Фредериксен рассказала, что говорила Трампу о том, что арктический остров – автономная часть королевства Дания – не продается, отметив при этом "большой интерес" Америки к нему.

Сейчас же, по словам источников, Трамп был агрессивен и конфронтационен после комментариев датского премьер-министра о том, что остров не продается, несмотря на ее предложение о большем сотрудничестве в области военных баз и добычи полезных ископаемых.

"Это было ужасно", – сказал один из чиновников. Другой добавил: "Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно".

СМИ пишет, что многие европейские чиновники надеялись, что комментарии Трампа о стремлении контролировать Гренландию по причинам "национальной безопасности" были переговорным ходом, чтобы получить больше влияния на территорию НАТО. Россия и Китай также борются за позиции в Арктике.

Но, как отмечается, звонок Фредериксен "разрушил эти надежды, углубив внешнеполитический кризис между союзниками по НАТО".

"Намерение было очень ясным. Они этого хотят. Датчане сейчас в кризисном режиме", — сказал один человек, проинформированный о звонке. Другой сказал: "Датчане совершенно напуганы этим".

Бывший датский чиновник добавил: "Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы".

Напомним, 16 января Мэтте Фредериксен провела длительный разговор с Трампом о Гренландии. Глава правительства Дании заявила, что остров сам должен принять решение о своем будущем.

Позже она рассказал СМИ, что Трамп не отказался от своих угроз в отношении Гренландии. Он повторил слова о вероятности введения "карательной" пошлины для Дании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– во время пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что не исключает использования военных или экономических мер, чтобы сделать Гренландию частью Штатов. В тот же день его старший сын, Дональд Трамп-младший, совершил частный визит в Гренландию.

– Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова Трампа о Гренландии. Он назвал такую идею "плохой" и заявил, что такой сценарий невозможен.

– Король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

– Жители Гренландии обнародовали заявление, что они возмущаются агрессивным тоном Трампа о намерении "присоединить" остров. Местным жителям не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.

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