'Вы не можете просто взять и купить страну': в Гренландии возмутились из-за наглости Трампа

Жители Гренландии обеспокоены агрессивным тоном избранного президента США Дональда Трампа о намерении "присоединить" остров к Соединенным Штатам. В столице Нууке отмечают, что гренландцы склонны избегать конфликтов в повседневной жизни, поэтому были шокированы высказываниями Трампа.

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В то же время часть населения Гренландии понимает, почему американский политик допускает такие высказывания в своих выступлениях. Об этом сообщает Financial Times.

Остров Гренландия, который вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства, в последнее время стал предметом многих дискуссий из-за заявлений Дональда Трампа.

Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст заявил, что многие гренландцы были оскорблены. Местным жителям не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.

"Вы не можете просто пойти и купить страну или ее людей", – сказал Клейст.

В то же время част населения считает, что интерес Трампа к острову имеет и положительную сторону. Многие гренландцы знакомы со стилем избранного президента США и знают, что не стоит воспринимать его буквально. Поэтому они рады, что он вынес вопрос о будущем Гренландии в центр внимания всего мира.

Площадь Гренландии составляет 2 166 086 кв. км. Протяжённость острова с севера на юг – 2700 км, а с запада на восток – 1300 км. Крупнейший населённый пункт острова – Нуук, там проживает около 18 тыс. человек.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен прокомментировал высказывания Трампа о возможности захвата Штатами Гренландии. Он заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы он перешел под контроль США.

Как сообщал OBOZ.UA, после заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Это символическое подтверждение желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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